Vroeger dan gepland op kop? Geen probleem! Wout van Aert perst er machtige lead-out uit, Olav Kooij pakt drie op drie in Tour of Britain

Er staat geen maat op Olav Kooij in de Tour of Britain. De snelle Nederlander van Jumbo-Visma won na de eerste en tweede etappe nu ook de derde. Na 155 kilometer tussen Goole en Beverley was Kooij de beste in een massasprint, na alweer een knappe lead-out van Wour van Aert. Onze landgenoot kwam vroeger dan anders op kop (op ruim 500 meter van de streep) en liet zich deze keer uitbollen. WVA kwam als dertiende binnen.