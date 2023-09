Scouting Reynaert uit Grote-Spouwen trekt gloednieuw gebouw recht

Na maanden zwoegen kan Scouting Reynaert in Grote-Spouwen bijna zijn intrek nemen in een gloednieuw gebouw aan de Pastorijstraat. In het weekend van 16 september worden de nieuwe lokalen feestelijk ingehuldigd.

Al sinds het begin van de jaren ‘90 maakt Scouting Reynaert gebruik van het terrein ingekapseld tussen de Minsberg pal bij de Bammerd en op een half uurtje wandelen van Alden Biesen. “Ideaal voor onze activiteiten, want de oppervlakte is enorm”, vertelt hoofdleider Stef Driesen. “De houten lokalen en de opslagloods zijn bij de start hier gebouwd. Voor onze leiding, die is uitgegroeid tot ruim 30 man, werd een lokaal voorzien in een container. Maar ondertussen takelde de infrastructuur verder af. Er was nood aan vernieuwing.”

Gebouw van de toekomst

Die krijgen de scouts nu met een gloednieuw gebouw. “We hebben ingezet op een duurzaam project”, legt Pieter Nelissen van de oud-leiding uit. “Het gebouw van 180 vierkante meter is voorzien van alle hedendaagse normen. Er zijn warmtepompen, led-verlichting, een ventilatiesysteem en in de volgende fase ook zonnepanelen. Kortom: een zelfvoorzienend gebouw van de toekomst. ”

“De zijkant wordt ingericht als nieuw magazijn en er is een sanitaire ruimte met douches”, voegt Driesen toe. “Beneden is er een vergaderzaal. De leiding krijgt boven een vergaderruimte en een scoutscafé. De oude gebouwen gaan weg, zodat de oppervlakte kan uitgroeien tot een groot speelterrein.”

60.000 euro ingezameld

De voorbije maanden werkten zowel leiding als oud-leiding met man en macht aan hun nieuwe uitvalsbasis. “We hebben heel wat zaterdagen de handen uit de mouwen gestoken”, aldus Nelissen. “Van het aanleggen van de fundering tot de installatie van de airco en de elektriciteit. Kortom alles om de kosten te drukken.”

Met verschillende activiteiten zamelde de scoutsgroep 60.000 euro in om hun droom te realiseren. Daarnaast zorgde ook de stad Bilzen voor een toelage. “We hebben dit project ondersteund met 140.000 euro”, stelt schepen van jeugd Peter Thijs (ToB). “Het is prachtig dat ze met vereende krachten de handen uit de mouwen hebben gestoken. We willen de werking van de jeugdverenigingen verder ondersteunen en versterken. Zo liggen nu de plannen op tafel voor de vernieuwing van de lokalen en het jeugdhuis bij de scouts Schoravé in Beverst.”

Het scoutscafé is zo goed als afgewerkt — © Johnny Geurts

Feestweekend

Het nieuwe scoutsgebouw wordt in het weekend van 15, 16 en 17 september feestelijk ingehuldigd. “Wellicht zullen we dan ook de nieuwe naam bekendmaken. Omdat onze scoutsgroep vernoemd is naar Reynaert de Vos, hebben we alle ledenlokalen de naam gegeven van een personage uit het verhaal, zoals Isengrijn en Bruun de beer.”