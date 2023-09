Interesse in ondernemen én juwelen is de nichtjes Quirine (29), Yannik (31) en Nathalie Orye (28) met de paplepel ingegeven. Geen wonder dus dat ze met Odrie een fris, jong juwelenmerk lanceren. Bijzonder: alle diamanten komen uit een laboratorium, en dat heeft twee belangrijke voordelen. “Zelfs een diamantair kan het verschil niet zien.”