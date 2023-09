Lanaken

Bij de kinderboerderij op domein Pietersheim in Lanaken zijn dertien geiten ingeslapen omdat ze besmet waren met de besmettelijke ziekte CL of bultenziekte. Die ziekte kan ook overgedragen worden op de mens. “Een behandeling is er niet”, zegt dierenarts Eva Van Mael van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.