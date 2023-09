Genkse mannen veroordeeld voor drugshandel op parking jeugdhuis

De Tongerse rechter veroordeelde dinsdagochtend vier Genkse mannen tot celstraffen tussen 15 maanden met uitstel en twee jaar voor het dealen van cannabis vanuit een garage aan de parking van voormalig jeugdhuis Pionier in Genk. Een vijfde verdachten moet een werkstraf uitvoeren.

In juni moesten de vijf Genkenaars zich verantwoorden voor drugshandel tussen 8 augustus 2020 en 21 januari 2021. De politie kreeg een tip over de verkoop van cannabis op de parking achter het voormalig Genkse jeugdhuis Pionier. De achterliggende garage zou daarbij dienst gedaan hebben als verstopplaats voor de drugs. Op basis van die informatie voerde de politie verschillende observaties uit waaruit de modus operandi volgens de aanklager duidelijk bleek. “De afnemers reden met hun voertuig het terrein op, dan vond er een transactie plaats met de bestuurder waarna die gewoon weer wegreed”, klonk het. Volgens de aanklager kwamen de vijf verdachten tijdens de verschillende observaties in beeld. “Iedereen heeft meegewerkt.”

Gezellige plaats

Uiteindelijk voerde de politie huiszoekingen uit bij enkele verdachten. Ook die waren positief. De Tongerse procureur tilde zwaar aan de feiten. “Een jeugdhuis moet een gezellig plaats zijn voor jongeren om samen te kunnen komen. Ze moeten daar niet aangezet worden om drugs te verkopen, gebruiken of te verstoppen.”

De mannen kregen dinsdagochtend celstraffen tussen 15 maanden met probatieuitstel en twee jaar effectief. Een beklaagde moet een werkstraf van 180 uur uitvoeren. De geldboetes lopen op tot 8.000 euro. Volgens de procureur verhandelden de mannen ook cocaïne, maar vier van hen kregen daarvoor de vrijspraak.