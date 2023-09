Gefrustreerde man valt willekeurige reiziger aan met mes tijdens busrit: “Toen barstte de bom”

De veertiger en zijn vriendin stapten op 24 november 2022 onder invloed van alcohol en drugs op de bus in Rotem (Dilsen-Stokkem). Een van de passagiers op de bus was aan het bellen toen hij plots verwikkeld raakte in een verbale discussie met de veertiger. Volgens de beklaagde begon het slachtoffer eerst te roepen en te schelden, maar op basis van getuigenverklaringen van medereizigers en camerabeelden in de bus, was dat niet het geval. “Het was beklaagde die plots zelf begon te schreeuwen en een slag uitdeelde. Nadien heeft het slachtoffer een trapbeweging gemaakt om de beklaagde tegen te kunnen houden. Die man heeft toen zijn frustratie en agressie uitgewerkt op het slachtoffer”, aldus de procureur. De veertiger haalde een mes uit zijn zak en sneed het slachtoffer meermaals. “Het ging over zinloos geweld”, aldus de procureur, die 3 jaar cel en een boete van 800 euro vraagt voor de veertiger.

Frustraties

De beklaagde, die ondertussen aangehouden is in de gevangenis in Hasselt, vertelde over de moeilijke periode in zijn leven die voor heel wat frustraties zorgde bij hem. “Ik stond al een jaar onder stress. Ik werd door veel mensen niet geaccepteerd, mijn vader had longkanker en ik ben mijn appartement verloren. Op dat moment barstte de bom en alle frustraties van een heel jaar kwamen eruit. Ik was mezelf niet”, klonk het. De man gooide na de feiten het mes weg in het water.

Ook de vriendin van de man, die samen met hem op de bus stapte, moest zich verantwoorden voor de feiten. Zij zou het slachtoffer tijdens heel de heisa een duw gegeven hebben en riskeert daarvoor drie maanden cel en een geldboete van 400 euro, beiden met uitstel. Zij raakte zelf ook per ongeluk lichtgewond toen de veertiger uithaalde met het mes. Haar advocaat gaat akkoord met de voorgestelde strafmaat.

De raadsman van de veertiger vraagt een straf met uitstel onder voorwaarden. “Hij heeft in de gevangenis kunnen nadenken en hij is tot inzicht gekomen. Hij wil zijn leven opnieuw opnemen en gaan werken.”

Vonnis volgt op 3 oktober.