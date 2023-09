Spaanse bond verontschuldigt zich aan hele voetbalwereld voor gedrag van voorzitter Luis Rubiales in ‘kusgate’

De Spaanse voetbalbond (RFEF) heeft dinsdag in een open brief zijn verontschuldigingen aangeboden voor de “enorme schade” die de intussen geschorste voorzitter Luis Rubiales heeft aangericht met zijn acties.

De 46-jarige Rubiales werd door Wereldvoetbalbond FIFA voorlopig voor negentig dagen geschorst voor zijn gedrag na afloop van de WK-finale bij de vrouwen. Rubiales kuste de Spaanse middenveldster Jenni Hermoso na de winst in de finale tegen Engeland (1-0) tegen haar zin op de mond. Hij weigert sindsdien zijn ontslag te geven.

Pedro Rocha, de huidige waarnemend voorzitter van de Spaanse voetbalbond, schreef een brief waarin de organisatie afstand neemt van de acties van Rubiales en aangeeft “beschaamd” te zijn.

“De schade die werd toegebracht aan het Spaanse voetbal, aan de Spaanse sport, aan de Spaanse gemeenschap en aan de waarden van voetbal en sport in het algemeen is enorm”, zei hij. “De acties van de heer Rubiales vertegenwoordigen niet de waarden van de Spaanse bond, noch die van de Spaanse gemeenschap. Zijn acties moeten enkel en alleen aan hemzelf toegeschreven worden. Hij is als enige verantwoordelijk voor zijn acties tegenover de samenleving, tegenover de bestuursorganen in de sport en tegenover justitie. Om duidelijk te zijn: het standpunt van de heer Rubiales is dat van de heer Rubiales. We vinden het vreselijk en voelen ons beschaamd voor de pijn en het leed die deze zaak heeft veroorzaakt.”

Intussen melden Spaanse media dat trainer Jorge Vilda op straat heeft gezet. Nog geen jaar geleden stond het Spaanse vrouwenvoetbal in rep en roer door een protestactie van 15 speelsters tegenover de bondscoach. De voetbalsters wilden niet meer voor hun land uitkomen zolang Vilda er trainer blijft. Volgens de speelsters gebruikt hij trainingsmethodes die te fysiek en emotioneel uitputtend zijn. Slechts drie van de vijftien betrokken speelsters traden dit WK aan. Om in de selectie opgenomen te worden, moesten de speelsters zich namelijk excuseren bij de Spaanse bondscoach. Enkel Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey en Ona Battle gingen daar op in.

Op het nochtans succesvolle WK werd Vilda door de spelersgroep vakkundig weggehouden tijdens vieringen. Hij steunde ook eerst Rubiales, maar kwam daar later op terug.