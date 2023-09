Non-verbale nonsens en absurd beeldhouwwerk: dit verjaardagsfeestje in CC Muze wil je niet missen

Op zaterdag 9 september is het feest in CC Muze in Heusden-Zolder. En jij mag meevieren, want de clowneske theatermaker Danie Jordens blaast 60 kaarsjes uit met theater, een expo en muziek.

Meer nog: niet alleen wordt Danie Jordens die dag 60, ook zijn gezelschap Hendrik&Co bestaat dan 30 jaar. Dubbel feest dus. Jordens is een graag geziene gast op tal van straattheaterevents. Je zag hem waarschijnlijk al aan het werk op Theater Op De Markt, Circo Paradiso of Mijnkracht. Met een caravan of kleine circustent trekt hij ook al jarenlang door Europa om er zijn voorstellingen te spelen.

In actie op straat. — © rr

In de Muze speelt hij zaterdag L’escabeau, non-verbale nonsens met een ladder en een muzikant. Daarna is er een optreden van Pilkington United en een dj-set van Remo Perrotti. Pilkington United is een absurde muziekband met in de rangen Jules Jordens, zoon van Danie. Een aantal gedichten van Jules (bekend als TikTok-typetje Maurice) over Griekse mythologische figuren, inspireerden Danie Jordens - van opleiding beeldhouwer - tot het maken van een reeks beelden. Zijn expo Mythanique loopt het hele weekend in de Muze. Op zondag geven vader en zoon er een aantal rondleidingen waar je voor kan reserveren.

In coronatijd keerde Danie Jordens terug naar zijn eerste liefde, het beeldhouwen. — © Zahra Boufker

LEES OOK. Typetje van Jules Jordens mikt raak op de lachspieren: Maurice (en zijn crème) veroveren TikTok

De beelden zijn mechaniekjes, er zit een fascinatie voor beweging in en als bezoeker is het ook de bedoeling om ze in beweging te brengen. Dat mechanische zit ook in een aantal straattheatershows van Jordens. Anderzijds zoekt hij soms verstilling op, met mimespeler Marcel Marceau als voorbeeld. L’escabeau - voor iedereen vanaf 9 jaar - is daar een voorbeeld van.