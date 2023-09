OPROEP. Tienduizenden reizigers dupe van failliete Holland Norway Lines, ben of ken jij een van de slachtoffers?

Holland Norway Lines zei eerder dat het bedrijf in de financiële problemen kwam nadat het niet meer mocht vertrekken uit de Eemshaven in de provincie Groningen. Dat zorgde voor veel annuleringen en omboekingen. Sinds juni voer de rederij met een ferry vanuit het Duitse Emden, vlak over de grens, naar Kristiansand in Noorwegen. Holland Norway Lines huurde dat schip, Silvius meldt dat de eigenaar de ferry inmiddels heeft teruggenomen.

Het kwijtraken van het schip maakt de situatie volgens Silvius extra complex. “Bij een eventuele doorstart moet het schip opnieuw worden gehuurd of moet er een nieuw schip komen.” Hoe groot de kans op een doorstart is, wil hij niet zeggen. “We zijn er voortdurend mee bezig”, is het enige wat hij wel kwijt wil.

Personeel ontslagen

Het personeel is inmiddels ontslagen, meldt de curator verder. De circa vierhonderd werknemers krijgen nu betaald via uitkeringsorganisatie UWV. De Nederlandse Consumentenbond denkt dat klanten die een los ticket voor de ferry hebben gekocht hun geld niet terugkrijgen. “Nu Holland Norway Lines failliet is, gaat het geld eerst naar schuldeisers. Daarna is er waarschijnlijk niks meer over”, zegt een woordvoerster. Mensen die een pakketreis hebben geboekt, kunnen bij hun reisaanbieder terecht voor een alternatief.

Ben of ken jij iemand die de dupe is van de failliete Holland Norway Lines? Laat het ons weten.