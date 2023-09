OHL-aanwinst Julie Biesmans zet punt achter carrière bij Red Flames: “Met komst van ons zoontje heb ik zelfs even overwogen om helemaal te stoppen”

“Ik heb zelfs even overwogen om helemaal te stoppen met voetballen”, zegt Biesmans. “Maar daar zijn we na de bevalling van mijn vriendin op teruggekomen. Voetbal is een job als een ander, zolang ik maar alle dagen naar huisje, vrouw en kind kan terugkeren. Dat is meteen ook de reden waarom ik wou stoppen bij de Flames. Dan zou ik weer geregeld voor een week of meer in het buitenland zitten. Die stage met de club in Leicester was al zwaar. Mijn afscheid was daarom al een tijdje intern besproken en in augustus zijn we er dan mee naar buiten gekomen.”

Biesmans stopt dus vrijwillig bij de nationale ploeg en kijkt ook met heel veel genoegdoening terug op haar periode als international. “We hebben toch een mooi verhaal geschreven, vind ik. Wat voor mij het mooiste moment als Red Flame was? In 2017, toen we ons plaatsten voor het EK. Voor we het vliegtuig opstapten, stopten we onze gsm’s allemaal in een zak en na de landing vernamen dat we door het positieve resultaat van Duitsland geplaatst waren. Dat blijft een zalig moment. Verder heeft het EK van vorig jaar in Engeland getoond dat er in ons land meer was dan alleen maar Rode Duivels. Op sportief vlak zal dat wel hoogtepunt geweest zijn.”

Voortaan gaat de focus dus volledig op haar gezin en OHL. “Onze voorbereiding verliep niet helemaal vlekkeloos en de resultaten in de oefenmatchen waren zelfs ondermaats. Intussen hebben we tegen White Star en Waregem gelukkig wel zes op zes gepakt. Al kijk ik toch uit naar de confrontaties van zaterdag tegen AA Gent en van volgende week tegen Genk. Die twee ploegen staan toch nog een niveautje hoger. Zeker Racing Genk, dat met Luna Vanzeir, Ella Van Kerkhoven en Shari Van Belle drie ex-OHL-speelsters in de rangen heeft lopen, zal gebrand liggen om tegen ons iets te rapen. Het is aan ons om terug te bijten.”

In het voetbal blijven

Zit er in Biesmans op termijn een toekomstig trainster? “Zeg nooit nooit, al denk ik van niet. Pas op, ik wil na mijn carrière zeker in het voetbal blijven. Mijn diploma pedagogische wetenschappen kan daarbij helpen, in Leuven en omgeving zijn daar mogelijkheden genoeg voor. We zien nog wel, eerst zelf nog even voetballen, hè.” (lacht)