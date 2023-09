Veel discussie in zaak rond makelaarskantoor Tribe van Michel Maus en Karl Dhont: verdediging betwist opnieuw alle beschuldigingen

Makelaarskantoor Tribe Association van Michel Maus en Karl Dhont heeft zich dinsdagnamiddag in een vervolgzitting voor de disciplinaire raad van de voetbalbond voor de tweede keer verdedigd. Concreet heeft het clearing department van de KBVB onregelmatigheden ontdekt bij de transfer van Ben Hamed Yassin (20) van Lille naar Antwerp in de zomer van 2021. Het bondsparket vordert strenge straffen, de tegenpartijen blijven alle beschuldigingen betwisten.

LEES OOK. Makelaarskantoor “dat voetbal zuiverder ging maken” reageert na inbreuk bij transfer Antwerp-speler: “De gevorderde geldboetes zijn buitensporig”

Ook in de vervolgzitting van de disciplinaire raad over de zaak rond makelaarskantoor Tribe Association was er veel discussie tussen alle partijen en ging het er bij momenten hevig aan toe. Michel Maus en Karl Dhont hadden eerder al Peter Snauwaert en Lawrence Taillaert als advocaten aangeduid en schakelden nu ook de hulp in van meester Walter Van Steenbrugge. Die laatste kwam met een nieuw argument ter verdediging: namelijk dat de zaak al na 90 dagen verjaard zou zijn. Iets wat het bondsparket dan weer betwist.

Het bondsparket blijft erbij dat er drie inbreuken zijn gebeurd bij de transfer van Ben Hamed Yassin van Lille naar Antwerp in de zomer van 2021. Bij die transfer was volgens het bondsparket Tribe Association van Maus en Dhont betrokken, net als het in Monaco gevestigde makelaarskantoor VV Consulting van Vadim Vasilyev. Volgens de advocaten van beide makelaarskantoren zijn alle beschuldigingen van een belangenconflict en een valse scoutingsovereenkomst onterecht.

Op een uitspraak van de disciplinaire raad is het voorlopig nog wachten. Als de betrokken partijen niet akkoord gaan, kunnen ze daarna nog in beroep bij het BAS.

Na Michel Maus heeft ook Karl Dhont zich intussen overigens teruggetrokken als makelaar.