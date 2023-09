Drie wildplassers op verjaardagsfeestje van Van Quickenborne zijn geïdentificeerd

De zaak rond de wildplassers op het verjaardagsfeestje van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) half augustus lijkt in een stroomversnelling te komen. Uit camerabeelden van de politie, die de woning van de minister in Kortrijk in de gaten houden, bleek dat drie gasten van zijn feestje meermaals tegen een politiecombi hadden geplast.

Eén van de drie ‘wildplassers’ had zich al zelf spontaan gemeld via zijn advocaat kort nadat het incident bekendraakte. Politie en parket waren sindsdien ook op zoek naar de andere wildplassers. Zij riskeren vervolgd te worden voor smaad aan de politie. Het duurde echter even vooraleer de twee andere gasten geïdentificeerd raakten.

Van Quickenborne verklaarde dinsdag dat hij zelf achterhaalde wie tegen de combi plaste en hij hen had gevraagd zich te melden bij het gerecht. Dat blijkt ondertussen dus ook het geval. Alle drie de ‘wildplassers’ hebben zichzelf aangemeld bij de politie en zijn dus ook formeel geïdentificeerd, zo wordt dinsdag aan onze redactie bevestigd. Of ze al ondervraagd zijn over de feiten, is voorlopig niet bekend.

Eerder op de dag bleek dat Vincent Van Quickenborne zelf stevig in de tegenaanval trok na de heisa rond zijn feestje. Hij deelde beelden met VTM van zijn eigen bewakingscamera’s om aan te tonen dat hij in het holst van de nacht buiten aan zijn woning geen plasbeweging maakte.

Van Quickenborne blijft ontkennen dat hij op de hoogte was van het gedrag van zijn gasten en blijft dat ook zeggen nadat bekendraakte dat de minister ook zelf te zien was op videobeelden van het incident. Hij zegt dat de interpretatie van die beelden “suggestief” is.

De minister liet maandagavond al openlijk verstaan dat hij er geen bezwaar zou tegen hebben dat de politiebeelden openbaar worden gemaakt. Maar politie en parket zijn dat niet van plan omdat het om een lopend onderzoek gaat en dat een schending van het beroepsgeheim zou zijn.