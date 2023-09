Voetbalclub Genk VV (derde provinciale C) moet Brian Janssen tot eind oktober missen. De 28-jarige spits, vorig seizoen nog HBVL Voetballer van het Jaar in 3C, is nochtans niet geblesseerd, geschorst of gestopt. “Ik heb even andere prioriteiten: ik bereid me intens voor op mijn eerste marathon.”