Patrick heeft kostbare armband van vader terug na oproep bij HBVL: “De ganse nacht niet van geslapen”

Opluchting bij Truienaar Patrick Mombaerts (61). Na een oproep in Het Belang van Limburg is de driekleurige verzetsarmband van het geheim leger van zijn overleden vader Gaston terecht.

De voormalige FGP-inspecteur was die in alle haast na de mis in de Onze-Lieve-Vrouwekerk kwijtgespeeld op de markt van Sint-Truiden. “De armband heeft voor mij een grote emotionele waarde”, vertelde Mombaerts maandag aan Het Belang van Limburg. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft mijn vader gediend als brigade-overste van de Brigade Brustem.”

Dinsdag volgde goed nieuws. Mike Florens had de armband teruggevonden voor de frituur die hij op de kermis uitbaat. Toen hij de oproep van Mombaerts in Het Belang van Limburg las, riep hij de hulp in van Michel Landuyt, marktleider in de Trudostad. Vervolgens overhandigde het duo de armband aan Mombaerts.

Die moest twee keer slikken toen hij vernam dat het dierbare erfstuk van zijn vader terecht was. “Ik had er de ganse nacht niet van geslapen. Het spookte voortdurend door mijn hoofd dat de armband ergens op een rommelmarkt zou opduiken om daarna in de vergetelheid te belanden bij een of andere verzamelaar. Gelukkig is het anders verlopen en zal ik hem met nog meer trots dragen op de volgende bijeenkomsten”, zegt Mombaerts, die als waarnemend voorzitter van Eenheidsfront van Sint-Truiden in de voetsporen trad van zijn vader.

Mombaerts speelde op de markt ook zijn politiepet kwijt, maar die is nog niet terecht.