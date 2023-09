Schoenenmerk Tamaris brengt parfumcollectie op de markt

Het label koestert de ambitie om een lifestylemerk te worden. In het kader daarvan lanceerde het in 2020 een kledinglijn. Aanvankelijk was die enkel via de site te koop, maar sinds dit jaar zijn stuks ook te vinden is de eigen winkels. Daar komt nu dus ook een assortiment parfum bij zodat de “Tamaris-vrouw elk aspect van haar persoonlijkheid kan uitdrukken”.

De parfums — het fruitige ‘Joyful’, het bloemige ‘Soulful’ en het gedurfde ‘Powerful’ — kosten 39,95 euro per flacon en zijn momenteel enkel te koop via de officiële webshop van het merk. De Belgische shop biedt de geurtjes nog niet aan, maar we vonden ze wel in het assortiment van de Duitse webwinkel en die levert in België. Vanaf oktober liggen de flesjes normaal gezien in de rekken van geselecteerde fysieke winkels.