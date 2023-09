“De ontlasting sijpelde over het gangpad”: transatlantische vlucht moet rechtsomkeer maken door zieke passagier

© Getty Images via AFP

Een vlucht die op weg was van Atlanta naar Barcelona heeft rechtsomkeer moeten maken om een wel erg bijzondere reden. Eén van de passagiers had zware diarree waardoor heel het vliegtuig onder de ontlasting kwam te zitten. Dat meldt Insider.

De transatlantische vlucht was vorige vrijdag zo’n twee uur onderweg toen de piloten contact opnamen met de luchtverkeersleiding. Op een audio-opname van dat gesprek is te horen hoe de piloot spreekt over “een biologisch gevaar”: “Een passagier heeft diarree en het zit overal.” De stank bleek niet te harden en dus werd op vraag van de andere passagiers beslist om rechtsomkeer te maken richting vertrekplaats Atlanta.

Op de luchthaven werd het vliegtuig eerst grondig gereinigd vooraleer het acht uur later alsnog naar Barcelona vloog. Vliegmaatschappij Delta excuseerde zich bij de passagiers voor de vertraging en het “ongemak”.

Op sociale media deelden een aantal mensen meer info over hoe de situatie aan boord was. “Mijn partner zat op die vlucht! Het was behoorlijk slecht. Het sijpelde door het gangpad en stonk verschrikkelijk”, schreef iemand op X.