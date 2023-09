Servië overklast Litouwen (87-68) op weg naar de halve finales van WK basketbal

Bogdan Bogdanovic was de uitblinker bij de Serviërs. — © AFP

Litouwen heeft op het WK basketbal geen vervolg kunnen geven aan de knappe overwinning in de laatste groepsmatch van de tweede ronde tegen de Verenigde Staten. De Litouwse mannen verloren in de eerste kwartfinale met 87-68 cijfers van Servië.

Servië was ook zonder grote ster Nikola Jokic duidelijk de bovenliggende partij in het Filipijnse Manilla. Bogdan Bogdanovic was de uitblinker met 21 punten, Filip Petrusev kwam tot 17 punten. De Litouwse center Jonas Valanciunas kon slechts 11 punten maken.

Servië neemt het vrijdag in de halve finales op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Canada en Slovenië. Die wordt woensdag gespeeld.