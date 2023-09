Jesse Vandenbulcke moet op zoek naar nieuwe ploeg: “Ik word afgerekend op mijn enkelbreuk”

Het keerpunt in de toekomstvisie van de ploeg om door te gaan met de renster uit Gentbrugge kwam er in de kermiskoers van Prosperpolder, nu tien weken geleden. Bij een val liep Vandenbulcke een enkelbreuk op met een lange revalidatie tot gevolg. “De ploeg had in de periode rond het Belgisch kampioenschap bovendien aangegeven dat een belangrijke periode aanbrak om podiumplaatsen te rijden. Maar door die val mocht ik deze ambitie opbergen. En eigenlijk heeft de ploeg me nadien afgerekend op deze blessure. Ik kreeg gewoon de kans niet om me te bewijzen. Jammer dat het zo is gelopen.”

Jesse Vandenbulcke herneemt dinsdagavond in de Acht van Brasschaat. “In dit criterium wil ik mezelf een eerste keer testen vooraleer ik opnieuw de grotere koersen zal rijden.” Dat wordt normaliter de ronde van Romandië, een vrij pittige driedaagse op WorldTour-niveau. Maar Jesse Vandenbulcke wil zich in de resterende weken van het wegseizoen vooral ook in de gunst rijden van andere ploegen.

Niveau aanhouden

“Er waren al enkele vage contacten met mogelijke ploegen, maar ik zal mijn keuze weloverwogen maken. Het moet een team zijn waar ik me thuis voel. Dat hoeft zo nodig niet opnieuw een WorldTour-ploeg te zijn. Ook op continentaal niveau zitten er best wat ploegen met een goede structuur. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn ervaring een goede leidraad kan zijn voor de vele jongeren. Ik eindigde dit jaar twintigste in Parijs-Roubaix en reed 100 kilometer in de aanval. Dit niveau wil ik aanhouden.”