Tienjarige seniorenclub Orseni beleeft een dag Utrecht

In de voormiddag observeerde de groep, onder leiding van gids Frans Medaer, de stad van op het water. Een uur lang gleed de toeristenschuit geluidloos voorbij de mooie historische gebouwen. Onder vijfentwintig bruggen, allen versierd met monumentale beelden en bloemen, vielen de Dilsen-Stokkemenaren van de ene romantische bewondering in de andere.De geleide stadswandeling in de namiddag bracht de bezoekers naar het hart van de stad. In de schaduw van de domtoren, de hoogste van Nederland, en domkerk vertelde de gids de geschiedenis van de stad. Hij toonde, onder andere, de vele ‘verminkte’ heiligenbeelden die tijdens de godsdienstoorlogen zwaar beschadigd werden.Na de plantenhof bezochten de Orsenileden de kloostergalerij waar ze via beelden en teksten meer vernamen over de heilige Willibrordus, stichter van Utrecht.Het meest bewonderenswaardig waren de overvolle terrasjes langs de waterkant. De eethuisjes, slechts één ruimte groot en zonder vensters, hebben de functie van de werfplaatsen ingenomen en zijn als kazematten gelegen onder het straatniveau.

© Jean Pierre Yzermans