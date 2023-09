Honderden kinderen overspoelen Herkenrode voor het Toekoer Festival

Opvallend was alleszins dat veel voorstellingen door Limburgse gezelschappen werden gespeeld. Al vanaf de ingang werden de bezoekers geconfronteerd met een overijverige grenswachter die aan Checkpoint Henri (Dani Jordens) iedereen doorgang verschafte mits absurde regeltjes.

Woordkunstenaar Jee Kast (AYU Hasselt) stond in De Binnentuin en Patrick van Horne uit Neeroeteren speelde ‘Geitje en de 7 wolven’. In het poortgebouw ging het Zonhovense gezelschap Kaboeki in ‘Ten aanval!’ volledig uit de bol en in het pandhof van het klooster gaf het Jeugdtoneel Hasselt het jonge publiek een inkijk in een wereld zonder boekdrukkunst met ‘Steve Gütenberg’.

Buiten op het grasperk gaf circus Paljasso uit Hoeselt een druk bezochte workshop circustechnieken met diabolo’s, slingers en ringen. Iets verderop stonden panelen van Villa Basta opgesteld waar jonge spuitbusartiesten hun fantasieën de vrije loop konden laten.

Het schitterende weer zorgde voor een toeloop waarvan de meesten er meteen een fietstocht van maakten. (chpa)