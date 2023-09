VIDEO. Remco Evenpoel laat niets aan het toeval over en is 1,5 uur bezig met verkenning van Vuelta-tijdrit, nadien volgt siësta

Remco Evenepoel gaat op drie na laatste van start in de tijdrit van ruim 25 kilometer in Valladolid, omstreeks 16u56, maar verkende omstreeks 11u30 uur al het parcours, piekfijn uitgedost in het wit en de regenboogkleuren die hij vandaag mag dragen na zijn wereldtitel tijdrijden in Glasgow. Evenpoel deed het parcours twee keer, wat gebruikelijk is, en was tot 13 uur in de weer. Nadien was het tijd voor een siësta. Onze landgenoot is torenhoog favoriet in de vlakke tijdrit, al is Filippo Ganna uit op revanche voor Glasgow en is het afwachten hoeveel tijd onze landgenoot op de Jumbo-Visma’s kan pakken.