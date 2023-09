MAKE-OVER. Evi (37) is (plus-)mama van vijf: “Ik leef in mijn jeans”

Als je dol bent op die makkelijke jeansbroek, waarom zou je ’m dan overboord gooien? Precies. Evi’s wens voor ons make-overteam is duidelijk: “Ik wil er even zelfverzekerd uitzien als voor mijn zwangerschappen, ook mét babyvet. En in een jeansbroek, want ik leef in mijn jeans. Hoe maak in mijn jeansoutfit meer ‘fashion’?”

Zo komt ze binnen in onze studio

© Anja Blevi

In jeans, natuurlijk. “Ik heb veel jurken”, zegt Evi. “Maar ik draag ze toch nooit, dus kan ik maar beter uitzoeken hoe ik mijn jeans eens anders kan combineren.”

Dit vindt ze van het resultaat

Outfit Evi bij La Bottega: jeansbroek 230 euro, jeansblouse 230 euro, mouwloos vest 430 euro, pump 450 euro, handtas 695 euro. — © Anja Blevi

Evi: “De pony zou ik zelf nooit gedurfd hebben, maar dit is écht makkelijk: in plaats van een half uur, sta ik nu nog maar 5 minuten voor de spiegel. Mijn nieuwe jeansset zit echt comfortabel, en het vest maakt het helemaal af.”

De tips van ons team

Stylingtip © Anja Blevi Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Jeans op jeans is dit najaar de meest draagbare trend. Wil je tijdloos of stoer? De verschillende ‘washes’ bepalen je look. Evi draagt een set in donkerblauwe rinse wash. Met pumps geef je deze outfit toch een vrouwelijke touch.”

Beautytip © Anja Blevi Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Evi’s mooie blauwe ogen zetten we extra in de verf met koper en oogschaduw in oudroze tinten. Een finishing touch met een grijze eyeliner oogt zachter dan de zwarte die vaak gebruikt wordt.”

Kapseltip © Anja Blevi Despina Dokas voor Mod’s Hair: “Evi verloor veel haar na haar zwangerschap. Er groeide al veel terug maar de punten zijn nog dun. We korten de lengte in voor meer volume en massa. Ze krijgt een pony die haar gezicht mooi omkadert. De kleur frissen we op met een iets lichtere balayage.”

I.s.m. styliste Liesbeth Verlinden, visagiste Vera Kellens met Bellapierre voor La Bottega ( labottega.be ), en kapper Despina Dokas voor Mod’s Hair ( modshairhasselt.be ), alle in Hasselt.

