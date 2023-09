Ex-aanvoerder van Liverpool excuseert zich bij LGBTQ+ -gemeenschap voor “veroorzaakte pijn” na transfer naar Saudi-Arabië

Jordan Henderson heeft zich in een interview met The Athletic verontschuldigd voor de pijn die hij veroorzaakte bij de LGBTQ+-gemeenschap met zijn transfer naar het Saudische Al-Ettifaq. Henderson was de voorbije jaren een voorvechter van de rechten van de holebigemeenschap. In Saudi-Arabië is homoseksualiteit strafbaar.

“Ik kan de frustratie en woede begrijpen”, verklaarde Henderson. “Ik kan alleen maar zeggen dat het me spijt dat mensen die gevoelens hebben. Het was nooit mijn bedoeling iemand pijn te doen.”

De Engelse LGBTQ+-fangroep “Pride in Football” riep haar volgers op Henderson de rug toe te keren. “Dat doet me pijn”, zei de middenvelder. “Ik blijf geëngageerd. Ik wist vooraf dat mensen op een bepaalde manier naar de transfer konden kijken. Ze hebben recht op hun mening, maar ik ben als persoon niet veranderd. Ik heb in Engeland nooit geprobeerd wetten te veranderen en dat ga ik ook niet doen in een ander land. Mensen die mij goed kennen, kennen mijn waarden. En die waarden zijn niet veranderd omdat ik naar een ander land ben gegaan waar de wetten misschien anders zijn.”

Henderson probeerde een positief verhaal te brengen. “De Saudische mensen wisten voor ze me haalden wat mijn overtuigingen waren. Ze wisten welke campagnes ik in het verleden voerde. Het kan positief zijn om je open te stellen, zoals Qatar deed voor de Wereldbeker vorig jaar. Ik denk dat daar enkele regels werden gewijzigd om het WK te kunnen organiseren. Dat is positief.”

Zijn nieuwe club kreeg bakken kritiek omdat het bij zijn voorstelling zijn regenboogband op sociale media zwart inkleurde. Die regenboogband droeg Henderson om de LGBTQ+-gemeenschap te steunen. Henderson wilde niet uitsluiten dat hij de band ook in Saoedi-Arabië zou dragen. “Ik sluit het niet uit, maar tegelijkertijd wil ik geen gebrek aan respect tonen voor de lokale religie en cultuur.”