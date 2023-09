Hanne en Thomas waren amper 1 km van elkaar verwijderd tijdens hun match, enkele dag later werd dat meer dan 400 km

Oudjaar 2014. Hanne en Thomas vieren elk apart feest in Kuringen, op amper een kilometer van elkaar. Die avond checken ze hun datingapp Tinder en swipen ze elkaar naar rechts, de goeie kant. “Ik vond Thomas zijn profiel heel interessant. Daarom stuurde ik hem meteen een berichtje”, vertelt Hanne. “Thomas was bij vrienden, ik ging nog uit. We hebben het jaareinde dus apart gevierd. Maar daarna zijn we wel berichten beginnen sturen.”

Tijdens hun match bevinden de twee zich op amper 1 kilometer van elkaar. Enkele dagen later komt daar plots meer dan 400 kilometer bij. “Thomas had me na enkele berichtjes al laten weten dat hij eigenlijk niet in België woonde, maar in Brighton”, vertelt Hanne. “Hij was hier om de feestdagen met zijn vrienden en familie door te brengen, maar vertrok enkele dagen later weer.”

Hanne en Thomas in Brighton in 2015. — © RR

Videochat

“Ik woonde toen al een halfjaar in Engeland”, vult Thomas aan. “Na mijn studies informatica aan de UHasselt wilde ik graag iets in de game-industrie doen. Een kennis raadde mij aan om te solliciteren bij een studio in Engeland. Daar mocht ik meteen beginnen. Pas toen ik vertrok, besefte ik wat dat betekende. (lacht) Ik had nooit op kot gezeten, kon niet koken of strijken… Maar het is allemaal gelukt. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling dat ik terug naar België zou komen. Toen ik Hanne leerde kennen, was ik hier gewoon even op vakantie.”

Ondanks de afstand tussen Hasselt en Brighton – zo’n 489 kilometer – blijven Hanne en Thomas toch contact houden. “Na een tijdje besloten we om elkaar eens te bellen en al snel werd dat skypen”, vertelt Hanne. Zo zagen de twee elkaar voor het eerst via videochat. “De gesprekken verliepen vlot, want we hadden veel gemeenschappelijke interesses. Ik zat op dat moment ook in het laatste jaar van mijn lerarenopleiding en was bezig met mijn laatste drukke stageperiode. ’s Avonds, wanneer ik mijn lessen moest voorbereiden, skypete ik met Thomas. Hij steunde me en gaf me goede moed om door deze drukke periode te geraken.”

Eind vorig jaar brachten Hanne en Thomas opnieuw een bezoekje aan Brighton. — © RR

Blitzbezoekje

Omdat het zo goed klikt, boekt Thomas eind februari 2014 toch een vlucht voor een blitzbezoekje naar Hasselt. “In theorie was dat onze eerste date, maar dat voelde helemaal niet zo aan”, vertelt Thomas. “We kenden elkaar op dat moment al best goed. De dag waarop we elkaar voor het eerst zagen, hebben we vastgelegd als de datum waarop we officieel een koppel geworden zijn.”

Uiteindelijk blijft Thomas nog twee jaar wonen en werken in Brighton. “Dat was pittig”, vertelt Hanne. “Maar die periode hebben we overbrugd met heel wat bezoekjes. Ik studeerde in die periode nog, waardoor ik elke schoolvakantie naar Engeland kon reizen. Zo leerden we meteen hoe het was om samen te leven. Thomas kwam ook af en toe eens een weekend naar Hasselt. Het mooiste moment was telkens wanneer we elkaar weer zagen in de luchthaven, het pijnlijkste moment wanneer we elkaar weer moesten afgeven aan de gate.”

Eind augustus stapten de twee in het huwelijksbootje in Hasselt. — © raru

Ring in kerstboom

Intussen woont het koppel samen in Hasselt. Thomas heeft zijn eigen IT-bedrijfje, Hanne werkt als freelance redacteur. Eind augustus stapten de twee in het huwelijksbootje. “Tijdens de kerstperiode in 2021 hing onze kerstboom vol met donkerblauwe en zilveren kerstballen”, vertelt Thomas. “Ik had toen al een verlovingsring gekocht en toevallig zat die ook in een donkerblauw doosje, exact dezelfde kleur als de kerstballen. En dus kwam ik op het idee om de ring in de kerstboom te hangen. Wat achteraan, waardoor het niet zo opviel. De hele kerstperiode lang heeft de ring in de boom gehangen zonder dat Hanne het gezien had. (lacht) Op kerstavond heb ik de ring uit de boom geplukt en haar ten huwelijk gevraagd. En ze heeft meteen ja gezegd.”

