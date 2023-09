Vernieuwde modeshow van Victoria’s Secret onder vuur: “Klakkeloze kopie”

Links: het decor van Victoria’s Secret in 2023. Rechts: het decor van Savage x Fenty in 2019

De lingerieshow van Victoria’s Secret is helemaal terug, zij het in een ander jasje. Een nieuwe trailer rond het defilé doet echter heel wat wenkbrauwen fronsen. De reden? Het imposante decor lijkt wel heel goed op dat van Rihanna’s Savage x Fenty-show van vier jaar geleden.

Het Amerikaanse lingerielabel Victoria’s Secret heeft er enkele woelige jaren opzitten. Het merk kreeg veel kritiek omdat het volgens velen niet divers was, een onrealistisch beeld schetste van vrouwenlichamen en dames seksualiseerde. Kortom: het paste niet meer in een maatschappij waar bodypositivity en inclusiviteit centraal staan. Eén merk had het volgens kenners wel helemaal begrepen: Savage x Fenty van Rihanna.

Gevolg van alle heisa: exit jaarlijkse modeshow van Victoria’s Secret, die van 1995 tot 2018 een vaste waarde was. De toekomst van de show was lang onzeker, maar de rebranding van het label bracht nieuwe kansen met zich mee. Huidig CFO Timothy Johnson kondigde in maart aan dat een vernieuwde versie van de modeshow voor het najaar was gepland.

Op 26 september om precies te zijn. Intussen is ook een trailer van de modeshow, die bovendien meer als een film wordt gepresenteerd, op de wereld losgelaten. En dat voorsmaakje doet veel wenkbrauwen fronsen. Het decor lijkt wel heel hard geïnspireerd op de show van Savage x Fenty in 2019. Rihanna pakte toen uit met een imposant decor: ze liet modellen poseren in een soort etalage met boogramen, badend in verschillende kleuren licht. Victoria’s Secret toont modellen nu óók in een etalage met boogramen, maar richt er in het promofilmpje hoofdzakelijk roze spots op. (Lees verder onder de video)

Hoewel het gebruiken van een modellenetalage niets nieuws is – in Broadway-shows en fotoshoots zie je ze wel vaker – schiet de zet van Victoria’s Secret bij velen in het verkeerde keelgat. Het merk is immers de rechtstreekse concurrent van Savage x Fenty. “Deze ‘nieuwe en verbeterde’ Victoria’s Secret-fashionshow is eigenlijk een klakkeloze kopie”, schreef een criticus op X – voorheen bekend als Twitter. “Letterlijk kopiëren en plakken. Een gebrek aan schaamte en originaliteit”, staat er nog te lezen.

Bij Victoria’s Secret zijn ze zich van geen kwaad kopieergedrag bewust. “Het merk is geïnspireerd door de verbluffende architectuur op de set in de Corberó Space in Barcelona, ​​waar de The Tour van Victoria’s Secret werd gefilmd”, klinkt het. Wie de show met eigen ogen wil zien, kan op 26 september afstemmen op Amazon Prime.