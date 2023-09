Regisseur Charlie Dewulf deelt emotioneel verhaal in ‘Masterchef’: “Verloor vorig jaar beide ouders”

Wanneer Charlie Dewulf maandag hun eerste gerecht aan de jury voorschotelt in Masterchef Vlaanderen heeft die naar eigen zeggen een krop in de keel. “Ik wist dat ik het verhaal van mijn ouders wilde vertellen, maar wist niet of het mij zou lukken”, klinkt het.

Een butternut pommelette. Dat schotelde regisseur Charlie Dewulf maandag voor als signaturedish in Masterchef Vlaanderen. Het verhaal dat die daarbij vertelt is emotioneel. “Dat is het gerecht dat mijn partner altijd voor mij maakte om mij te troosten bij suïcidepogingen van mijn ouders”, vertelt Dewulf met tranen in de ogen. De regisseur verloor in 2022 hun beide ouders na zelfdoding. “Door dit gerecht kan ik het verlies een beetje meer plaats geven.”

Jurylid Nick Bril was lovend: “Dit getuigt van heel veel moed. Het is mooi om te horen dat dit gerecht je troost biedt.”

In de eerste aflevering van het programma had Thuis-actrice Lynn Van den Broeck het lekkerste bordje gemaakt. Er werd niemand naar huis gestuurd.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be.

(tica)