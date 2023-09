Spanje

Beslissend voor eindwinst zal deze tijdrit in de Vuelta nog niet zijn, maar ze zou wel eens de toon kunnen zetten voor de komende twee weken: wie kan na de tijdrit defensief beginnen koersen en wie moet er tijd gaan goedmaken in de bergen? Remco Evenepoel - in regenboogtrui - lijkt in ieder geval klaar om een slag te slaan. Volg rit 10 hier live op de voet.