Serine Ayari: “Als mensen naar me toe kwamen, was dat om te vragen of de vriendin die naast me zat nog single was”

Serine Ayari is comédienne en is vanaf 4 september op Streamz te zien in de VTM-serie ‘Exen’ — © Dirk Alexander

“Heerlijk dat ik in de make-up mag zitten vandaag. Ik moet vanavond naar een feestje en dat wordt mijn coming-out als nieuwe single!” zegt Serine Ayari (31) lachend met opgestoken haren, terwijl ze een lijntje oogpotlood krijgt. Je zag haar misschien al op Streamz in de huid van Yasmine in de nieuwe VTM-reeks Exen, naast Bart Hollanders. “Waar het in de liefde bij mij doorgaans fout loopt? Ik hou er misschien te hard van en geef zelf te veel liefde, zonder daar al te veel voor terug te krijgen.”