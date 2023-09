Hoe kwam Italiaanse winnares Francesca Selva op het Derny Festival van Wilrijk terecht? “En nu wil ik absoluut naar de zesdaagse van Gent”

Afgelopen weekend kregen we een mooie affiche op het Derny Festival van Wilrijk: Hélène Hesters, regerend Europees kampioene bij de junioren op de baan, Gaia Tortolina, Britt Huybrechts, … Maar het was de nobele ‘onbekende’ Francesca Selva (24, Torelli CT) die op het hoogste schavotje plaats mocht nemen. “Nee hoor, er was op voorhand niks afgesproken over wie zou winnen. Al had ik dat wel liever gehad; dan kon ik mijn benen toch wat sparen”, aldus Francesca Selva. Remember the name.

“Ik win gewoon van meisjes die professioneel wielrennen”, begint Selva aan haar uitleg. “Vrijdag was ik nog de snelste in Denemarken, een dagje later won ik in Belgium. Het volgde allemaal zo kort op elkaar. Ik heb even in het vliegtuig geslapen en daarna nog een tweetal uurtjes in de luchthaven. En deze week race ik opnieuw maar dan in het Franse Lyon. Het klinkt zwaar maar wie mij kent, weet dat ik gewoon leef voor de fiets. En ik heb nog de nodige groeimarge om beter te worden.”

© FOTO GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Graficus op de fiets

De wereld ligt aan haar voeten, zo lijkt het wel. Vorig jaar pakte Selva nog zilver met Letizia Paternoster op de Nations Cup. “En telt Wilrijk als wegwedstrijd? Want ik reed op een wegfiets, achter de derny. Ik ben in elk geval tevreden want voor deze zomer heb ik al vijf jaar niet meer op de weg gereden; de focus ligt volledig op de baan. Ik weet dat er bij zulke evenementen soms op voorhand de winnares bekend is. Maar dat was hier absoluut niet het geval. Ik heb tot het einde geknokt tegen Hesters. Was er maar afgesproken; dan kon ik mijn benen ten minste wat sparen (lacht). ”

Al is Selva niet alleen wielrenster. Ze studeert nog communicatiewetenschappen en werkt daarnaast als grafisch vormgever. “Ik werk en studeer remote; dus ik kan vanuit ons teamhoofdkwartier in de buurt van Aalter gemakkelijk bezig blijven. Ik ben er afgelopen maand non-stop gebleven omdat het eenvoudiger en beter is om wat te racen in België. Plus ik ben ook gepassioneerd door fotografie; en af en toe neem ik beelden voor wielerwedstrijden. Dat gaat hier ook eenvoudiger.”

© FOTO GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Zesdaagse van Gent

Torelli is een klein, maar ambitieus team. “Ik heb het geluk dat ik veel privésponsors (Handsling en Cérvelo) heb die ervoor zorgen dat ik over topmateriaal beschik. Want de ambities liggen hoog en ik merk dat er stilaan een aantal mensen ook mijn potentieel zien.”

“Alleen hoop ik nog dat ze de organisatie van de Zesdaagse van Gent dat ook ziet. Want ik heb nog een doel voor ogen dit seizoen: meerijden in die kolkende Kuip. En meestal nodigen ze daar enkel Belgische en Nederlandse rensters voor uit. Maar ons teamhoofdkwartier ligt vlakbij Gent. Ideaal toch? Zou je dat zeker willen opschrijven (lacht) ?” Bij deze.