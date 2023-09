Neuville mikt in de Rally van Griekenland op derde opeenvolgend podium

Behalve Neuville en Wydaeghe komen er ook nog andere Belgen aan de start, met onder anderen Grégoire Munster en Louis Louka (Ford Fiesta MKII).

Voor Neuville wordt het donderdag zijn vijfde deelname aan deze wedstrijd. Tijdens zijn vier vorige deelnames eindigde hij twee keer op het podium. In 2013 finishte de Belg als derde. In 2022 won hij de wedstrijd. “De Acropolis is een van de zwaardere rally’s van het seizoen”, zegt Neuville. “Het is een uithoudingswedstrijd gespreid over drie dagen, drie verschillende gebieden en drie verschillende soorten klassementsritten met telkens dezelfde kenmerken: ruige omstandigheden en hoge temperaturen. Je hebt er een sterke en betrouwbare wagen nodig die ook nog eens juist is afgesteld. Als je onder alle omstandigheden comfortabel in de auto kan zitten, is het makkelijker om snel te zijn. Vorig jaar waren we veel sterker dan onze concurrenten en eindigden we met alle Hyundai’s op het podium. Het was een geweldige teamprestatie. Hopelijk kunnen we dat herhalen.”

Bij Ford zien we nogal wat Belgen aan de start. Nicolas Gilsoul is de copiloot van Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1). Vooralsnog kan het duo de verwachtingen niet inlossen. Jourdan Serderidis (Ford Puma Rally1) kan en mag natuurlijk in zijn thuisrally niet ontbreken. De in België wonende Griekse zakenman vormt een team met Frederic Miclotte, die in de Aarova Rally vorige maand als rijder derde werd. Grégoire Munster en Louis Louka nemen hun plaats achter het stuur van hun Fiesta opnieuw in. Voor even dan toch, want in de rally’s van Chili en Centraal-Europa stelt Jourdan Serderidis zijn Puma Rally1 ter beschikking van het duo dat zo voor het eerst in hun carrière met een Rally1 zal aantreden. “Ik kijk er naar uit om terug naar Griekenland te gaan. Daar hebben we vorig jaar ook gereden”, zegt Munster. “We hebben nu enkele rally’s op gravel gereden met de Fiesta en het vertrouwen wordt steeds groter.”

Tom Rensonnet en Loïc Dumont (Ford Fiesta Rally3) verdedigen in WRC3 de kleuren van het RACB National Team. Tot slot zijn ook Filip Pyck en Peter Dehouck (Ford Fiesta) ingeschreven.