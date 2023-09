Vrouw vergeet handrem op te zetten met alle gevolgen van dien

Een Amerikaanse vrouw was bijna haar auto kwijt nadat ze de handrem vergat op te zetten. De dame was eigenlijk al aan het wegwandelen van haar wagen toen ze besefte dat ze iets vergeten was. Ze keerde haastig terug naar de auto, maar toen ze die weer wilde verlaten, vergat ze in alle haast de handrem. Het voertuig rolde vanzelf naar voren waardoor ze erachteraan moest hollen. De vrouw zelf kwam er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf, hoe de wagen er is vanaf gekomen, is niet duidelijk.