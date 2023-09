Van verlichting in allerlei vormen tot plafondhoge gordijnen: zo laat je je woning er duurder uitzien

Te kleine gordijnen, planten of vloerkleden, slechts één felle lamp in de ruimte, volgestouwde open kasten: het zijn allemaal dingen die je interieur er ‘tering goedkoop’ uit doen zien. En toch zijn er ook heel wat trucjes om een luxueuzer interieur te creëren zonder dat het om dure ingrepen gaat. Daan Alferink, bekend Instagrammer en interieurstylist in het Play4-programma ‘Tussen 4 buren’ geeft tips.