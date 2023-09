44-jarige werknemer sterft op recyclagepark in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Afgelopen vrijdag is een 44-jarige man overleden op het containerpark aan de Terrillaan in Heusden-Zolder. Een collega vond hem terug, waarna ze hem nog probeerden te reanimeren. Maar bij aankomst van de hulpdiensten kon enkel de dood worden vastgesteld. De overledene werkte op meerdere recyclageparken, waaronder in Heusden-Zolder. Onder meer vanwege zijn jonge leeftijd besloot het parket van Limburg het draaiboek van ongewone sterfgevallen op te starten en de doodsoorzaak te onderzoeken. Na een autopsie is gebleken dat het om een natuurlijk overlijden gaat.