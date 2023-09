Minister Petra De Sutter neemt deel aan ‘De slimste mens’: “Erik Van Looy is naar het kabinet gekomen”

Ze houdt van hersentraining en schaken, zegt ze, maar de minister is minder op de hoogte van wat er gebeurt in soaps als Familie en Thuis, of in de internationale showbizz. “Ze mogen me veel vragen over kunst, geschiedenis, actualiteit of muziek. Maar de schoenmaat van Kim Kardashian? Die moet ik helaas schuldig blijven”, aldus De Sutter in een interview in Dag Allemaal.

Quizpresentator Erik Van Looy is naar het kabinet van de minister gekomen om wat zaken door te nemen. “Een soort van auditie om wat vragen door te nemen. Ik ben blijkbaar geslaagd, want ik mag deelnemen.” Zich voorbereiden op de quiz? Dat wordt moeilijk. “Ik heb weinig tijd. Maar als ik namen zie passeren op het nieuws, sla ik die automatisch op. En op reis had ik de speldoos van ‘De slimste mens’ bij me.”