Kamercommissie Justitie komt vervroegd uit vakantie om Van Quickenborne aan tand te voelen over plasincident

De Kamercommissies komen normaliter pas half september weer samen na het zomerreces, maar nu is beslist dat de commissie-Justitie donderdag om 14.15 uur alweer zal vergaderen. Van Quickenborne zal er dan tekst en uitleg moeten geven bij het incident op zijn verjaardagsfeest op 15 augustus.

Drie gasten van de minister plasten toen meermaals tegen een politiecombi, die na bedreigingen uit het drugsmilieu als beveiligingsmaatregel voor de woning van Van Quickenborne stond. De politie opende een onderzoek voor smaad naar het incident, en de politievakbonden eisen zelfs het ontslag van de minister. Van Quickenborne ontkent echter dat hij op de hoogte was van het gedrag van zijn gasten, en bleef dat maandag ook volhouden toen bekendraakte dat de minister ook zelf te zien was op videobeelden van het incident. Hij zegt dat “de interpretatie van de beelden suggestief is”.

Commissievoorzitter Kristien Van Vaerenbergh heeft nu beslist om de commissie Justitie bijeen te roepen over de zaak, en Van Quickenborne om tekst en uitleg te vragen. “Dit gaat over de mensen die de minister dag en nacht beschermen en zijn grootste respect verdienen”, aldus Van Vaerenbergh. “De N-VA steunt dan ook de vraag om de minister te bevragen in de commissie Justitie. Als blijkt dat hij onjuiste verklaringen heeft afgelegd over het incident, dan kan hij simpelweg niet aanblijven.”

Eerder hadden PVDA, Vlaams Belang, en Les Engagés al gevraagd om de commissie-Justitie bij elkaar te roepen. Vlaams Belang vroeg maandagavond ook al om het ontslag van de minister.