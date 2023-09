Dode bij onweer in Griekenland

Bij zwaar onweer in Griekenland is een persoon om het leven gekomen. Storm Daniel veroorzaakte problemen in grote delen van Griekenland. In verschillende steden liepen straten onder water, vooral Centraal-Griekenland en de Peloponnesos worden getroffen.

In Centraal-Griekenland kwam een veehouder kwam om het leven door een instortende muur, zo meldt de brandweer. Een andere man wordt vermist.

Op het eiland Corfu viel de elektriciteit uit en waren er problemen op de luchthaven. Op de Sporaden-eilanden Skiathos, Skopelos en Alonnisos donderde en bliksemde het de hele nacht en in het westen van het schiereiland Peloponnesos vernielde hagel delen van de komende olijfoogst.

Het onweer, dat ongewoon regenachtig en stormachtig is voor de tijd van het jaar, zal naar verwachting in de loop van dinsdag plaatselijk nog toenemen in kracht en tot donderdag aanhouden, waarschuwden meteorologen van de nationale weerdienst Meteo.

Terwijl de storm letterlijk de vakantie van sommige toeristen in het water doet vallen, zijn veel Grieken blij met Daniel: dankzij de zware regenval is er voor het eerst in maanden geen gevaar meer voor bosbranden in het grootste deel van het land.