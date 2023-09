Racing Genk presenteert met Andi Zeqiri en Zakaria El Ouahdi nog twee aanwinsten

De 24-jarige Zeqiri maakt de overstap van Premier League-club Brighton. Dat verhuurde hem de voorbije twee seizoenen aan respectievelijk FC Augsburg en FC Basel. Bij die laatste club was de achtvoudig Zwitsers international vorig seizoen goed voor achttien goals in vijftig wedstrijden. Hij bereikte met Basel de halve finales van de Conference League.

“Andi is een beweeglijke aanvaller met veel loopvermogen en een goede positionering in de box. Hij is heel complementair met de jongens die we al hebben rondlopen in het team. Kortom, de ideale aanvulling voor ons aanvallend compartiment”, aldus Head of Football Dimitri de Condé.

De 21-jarige El Ouahdi werd overgenomen van promovendus RWDM en moet op rechtsachter de concurrentie aangaan met Daniel Munoz. Vorig seizoen was de Antwerpse Marokkaan een van de uitblinkers bij de Brusselaars in 1B. Hij kwam er tot zeven goals en vijf assists in 25 competitiewedstrijden en had zo een groot aandeel in de promotie naar de Jupiler Pro League.

“Zakaria is alles wat wij zoeken in een moderne flankverdediger. Hij combineert verdedigende kwaliteiten met creatieve en offensieve impulsen. In onze aanvallende spelstijl komt hij helemaal tot zijn recht”, duidde Dimitri de Condé de kwaliteiten van de Marokkaanse belofteninternational.

Vicekampioen Racing Genk plaatste zich vorige week na uitschakelingen in de voorrondes van de Champions League en Europa League voor de groepsfase van de Conference League. In de competitie openden de Limburgers met 8/15. Genk verloor vorige vrijdag nog assistkoning Mike Trésor aan Premier League-club Burnley.