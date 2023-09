Maxime Monfort ruilt het ene bekende nest voor het andere en wordt ploegleider bij Lidl-Trek: “Emotionele en moeilijke beslissing”

Maxime Monfort verlaat het ene bekende nest en ruilt het voor een ander bekend nest. “Het was een heel emotionele en moeilijke beslissing”, zegt Maxime Monfort in een communiqué over zijn vertrek bij Lotto-Dstny, “maar ik verlaat de ploeg eind dit jaar. De voorbije weken heb ik de voor- en nadelen afgewogen en veel gesproken met de mensen die belangrijk voor mij waren. Uiteindelijk besliste ik om de switch te maken naar een nieuw team.”

Dat nieuw team is Lidl-Trek, waar hij sportdirecteur wordt. Monfort koerste drie seizoenen voor de ploeg toen die nog Leopard Trek en RadioShack heette. “Ik ben altijd in contact gebleven met de Trek-familie sinds ik tien jaar geleden het team verliet, eerst terwijl ik mijn carrière voortzette als rijder en daarna als sportdirecteur”, aldus Monfort. “De afgelopen weken is het contact professioneler geworden en hebben we gesproken over een mogelijke samenwerking. Ik werd aangetrokken door het sportproject met hoge ambities. Ik denk dat het DNA dat ik als renner had, zal matchen met een aantal doelstellingen van het team, zoals presteren in etappekoersen en heuvelachtige eendagskoersen.”

Ook Cherie Pridham, die in 2022 bij Lotto-Dstny kwam als eerste vrouwelijke ploegleider, vertrekt omdat ze een nieuwe uitdaging heeft.

Vorige week maakte Lotto Dstny bekend dat Tony Gallopin en Dirk Demol vanaf 2024 de kern van ploegleiders zullen versterken.