Rush van Antwerp-fans op vliegtickets naar Barcelona en Porto vanuit Brussel, prijzen stijgen navenant: “Vanuit andere luchthaven is het goedkoper”

Niet alleen de twee penalty’s voor de thuisploeg waren onderwerp van gesprek op de uittribune van Union in het Dudenpark zondagnamiddag. Vele Antwerp-fans vroegen zich af hoe ze nog voor een aanvaardbare prijs in Barcelona en Porto zouden geraken voor de wedstrijden in de Champions League? De prijzen van de vluchten stegen terwijl je er op stond te kijken. Toch liggen er nog kansen.