Deze frustrerende serie spreekt in raadsels: “Wat is hier eigenlijk aan de hand?”

The Changeling geeft een heerlijk cinemagevoel en kan steunen op de uitstekende vertolking van rijzende ster en Oscargenomineerde LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah). Bij het bekijken van de eerste twee afleveringen raak je gefascineerd door de wonderlijke, gefragmenteerde en complexe fantasy-intrige met horrormomenten. Antiheld is Apollo (Stanfield), zoon van een afwezige vader, die de liefde van zijn leven vindt in Emma (Clark Backo). Maar het noodlot slaat toe. Emma wordt na de bevalling van haar baby Brian getroffen door een postnatale depressie. Er gebeurt iets gruwelijks en Emma verdwijnt. Apollo gaat echter op zoek naar zijn vrouw en belandt in een sprookjeswereld van hedendaagse heksen, kobolden en geheime nederzettingen. Eens bij de derde aflevering aangekomen en er meer en meer sprookjeselementen aan de narratief worden toegevoegd, hoop je dat de vele vragen die je dan overvallen beantwoord zullen worden. Maar de Britse scenariste en showrunner Kelly Marcel (Fifty Shades of Grey, Venom) blijft extreem vaag en verliest zich in praatscènes die er niet toe doen. Meer dan eens zegt Apollo zelf: “Wat is hier eigenlijk aan de hand?” en ook “Je spreekt in raadsels.” De serie lijkt op een bepaald moment echt ter plaatse te trappelen en de frustratie van de kijker groeit dan ook exponentieel. En toch blijf je kijken, vooral dan door de regie van Melina Matsoukas (bekend van haar clips voor Rihanna en Beyoncé) en het acteerwerk van Stanfield die alles doet om zijn personage en het almaar rommeliger wordend script logica in te blazen. Hopelijk brengt seizoen 2 soelaas.

The Changeling speelt vanaf 8 september op Apple TV+