Afghanen Bari en Mahbibi nodigen nieuwe buren uit voor housewarming

Ooit kwamen Bari en Mahbibi uit Afghanistan naar hier, sinds kort wonen ze in hun eigen woning aan de Velmerlaan. Na drie weken verven en opfrissen van hun nieuwe nest nodigden ze meteen hun buren en goede vrienden uit voor een housewarming.

Het werd een gastvrij onthaal: thee, nootjes, dadels,... waren de aanloop naar een overheerlijke rijstschotel. Ginette, een buurvrouw die samen met haar man net als de andere buren op de uitnodiging was ingegaan: “Vroeger gebeurde zo’n feestje als kennismaking met de buren wel meer, maar we zijn die goede gewoonte een beetje verleerd. Fantastisch dat Bari en Mahbibi dit opnieuw doen, ze hebben hiermee meteen ons hart veroverd: als wij hen met iets kunnen helpen, staan we zeker klaar!”