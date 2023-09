LIVE RODE DUIVELS. Bondscoach Domenico Tedesco leidt eerste training in Azerbeidzjan

De Rode Duivels zijn begonnen aan de voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden in Azerbeidzjan (zaterdag) en thuis tegen Estland (volgende week dinsdag). Bondscoach Domenico Tedesco begon zijn EK-campagne met een 7 op 9 tegen Zweden (0-3 zege en 1-1 gelijkspel) en Estland (opnieuw 0-3 zege). De Duivels zijn voorlopig tweede in groep F, koploper Oostenrijk speelde wel al een match meer. Volg hier alle actua rond de nationale ploeg in Azerbeidzjan.