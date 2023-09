Het queer verhaal van een jonge Peltse of een moordmysterie van 100 jaar oud: onze boekentips van de week

De moord op mr. Jacques Wijsman

Liz Luyben

In haar populaire Moord Podcast praat de Nederlandse Liz Luyben over spraakmakende moordzaken uit het verleden. Het inspireerde haar om nu ook een misdaadroman te schrijven, gebaseerd op de moord op Jacques Wijsman, die op oudejaarsavond 1921 werd doodgeschoten op de trein naar Den Haag.

Uitgeverij Ellessy, 248 blz., 19,95 euro

Niet nu, niet hier

Erri De Luca

Novelle van de Italiaanse schrijver Erri De Luca die in een lange brief aan zijn moeder herinneringen ophaalt aan zijn jeugd in het naoorlogse Napels. Met weinig woorden schetst hij een poëtisch universum. Uitstekend vertaald door Annemart Pilon.

HetMoet, 132 blz., 22,50 euro

Met jou is het anders

Hanne Eerdekens

Een liefdesverhaal tussen twee jongens op maat van de TikTok-generatie. “Ik merkte dat er op de Nederlandstalige boekenmarkt nog een groot gat was op het vlak van oprechte queer verhalen en besloot zelf in mijn pen te kruipen”, zegt de jonge Peltse. Met succes.

Pelckmans, 256 blz., 17 euro

Woke is het nieuwe Marrakech-pact

Tom Lanoye

Razende romancier Tom Lanoye laat in dit pamflet zijn licht schijnen over het spook van woke en gaat de strijd aan met de antiwokebeweging onder leiding van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die volgens Lanoye de rode loper uitrolt voor het Vlaams Belang.

ASP Editions, 127 blz., 18,50 euro

De hoed van Geeraard de Duivel

Marc Sleen

De derde ultieme editie van een Nero-klassieker, waarvan de originelen werden gevonden in de kelder van wijlen Marc Sleen, waarin Nero in een doldwaas verhaal uit 1950 alles over heeft voor die ene hoed en waarin madam Pheip zichzelf onweerstaanbaar in de vaste cast speelt. Haarscherp zwart-wit zoals de krant toen nog niet kon. Te lezen als een tijdsdocument, met onderaan telkens interessante, soms zelfs aangrijpende, commentaar.

Davidsfonds Uitg., 144 blz., 24,99 euro