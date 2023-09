Besmettelijke ziekte in kinderboerderij Lanaken: gemeente laat dertien geiten inslapen

Lanaken

In de populaire Kinderboerderij op het Domein Pietersheim in Lanaken werd bij de geiten de besmettelijke CL-ziekte - ook wel bultenziekte - vastgesteld. Dat is een bacteriële infectie die abcessen veroorzaakt voornamelijk aan keel en hals. Bij lichamelijk contact kan ze overgedragen worden op de mens. Om geen enkel risico te lopen heeft het gemeentebestuur beslist om dertien besmette dieren te laten inslapen. De zeven resterende geiten verblijven in afzondering.