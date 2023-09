Louis van Gaal heeft WK-uitschakeling duidelijk nog niet verteerd: “Het was allemaal vooropgezet spel, Messi moest wereldkampioen worden”

Louis van Gaal kreeg op de Eredivisie-awards in Utrecht een prijs voor zijn grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal. De bondscoach van Oranje tijdens het WK 2022 in Qatar gaf een opmerkelijk interview waarin hij hintte dat Nederland in de kwartfinales het slachtoffer werd van een complot. Nederland ging er na een verhitte wedstrijd met heel wat controverse uit na verlengingen en strafschoppen, waarna tegenstander Argentinië uiteindelijk wereldkampioen zou worden. Geheel in zijn typische stijl noemde hij de interviewer een “vals man” toen die vroeg naar Van Gaals mening over de drie nederlagen op rij van het huidige Oranje.