35ste Cambio-deelauto rijdt rond in Hasselt: 8 auto’s erbij, 11.500 ritten per jaar

Acht jaar na de start van Cambio-deelwagens in Hasselt, is maandag het 35ste voertuig in gebruik genomen. Hasselt heeft vandaag 600 gebruikers die samen tekenen voor 11.500 ritten per jaar. De nieuwste wagen, een Citroën, staat op de parking voor PXL-Healthcare.

“Deelmobiliteit is de toekomst, zeker in gebieden met veel verkeers- en parkeerdruk”, zegt Hasselts schepen Marc Schepers. “Daarom breiden we het aanbod aan Cambio-wagens uit. Er komen 8 auto’s bij zodat we aan 35 komen met een aanbod van breaks, minivans en stadswagens.”

Buiten Grote Ring

“We moeten het comfort van de gebruikers blijven garanderen”, zegt Pieter Teirlinck van Cambio. “Daarom komen er standplaatsen bij in de buitenwijken en op enkele strategische plekken. Zo komt er voor het eerst een aanbod buiten de Grote Ring met een standplaats in de Banneuxwijk en op de Corda site/station Kiewit. Daarnaast voorzien we Hogeschool PXL, in de Vildersstraat en Guffenslaan, van broodnodige deelmobiliteit.”

PXL wil het gebruiksgemak van de deelauto’s nog vergroten door ook cambio’s op haar campussen te voorzien. “Niet alleen PXL-collega’s kunnen zo hun dienstverplaatsingen gemakkelijk doen, ook studenten kunnen de cambio-deelauto gebruiken als ze voor een opdracht op pad moeten terwijl ze met het openbaar vervoer op de campus zijn”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.

