VIDEO. Hoogstaande tenniswedstrijd op US Open wordt ontsierd door hooligan: “Hij riep de bekendste Hitler-kreet, onaanvaardbaar”

De Duitser Alexander Zverev heeft zich na een fenomenale marathonpartij van 4u41 tegen Jannik Sinner (6-4, 3-6, 6-2, 4-6 en 6-3) geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De thriller duurde tot 1u39 ’s nachts lokale tijd en kon alle fans bekoren. Er was jammer genoeg ook een wanklank tijdens de fantastische tennisavond, toen een hooligan in het publiek de Hitler-groet riep.

De Duitser Alexander Zverev liet het er niet bij toen hij de kreet hoorde en ging zijn beklag doen bij de umpire. De persoon die de Hilter-groet had geroepen richting Zverev werd daarop geïdentificeerd en uit het stadion gezet.

Zverev liet zich niet uit zijn lood slaan door het incident. “Ik denk dat ik kan zeggen dat ik terug ben”, zei een lachende Zverev in zijn interview na zijn zege. “Dit is precies waar ik voor leef. Dit is wat ik graag doe... spelen om 01u30, voor een vol Arthur Ashe Stadium. Beter wordt het niet. Dit is een van de beste momenten uit mijn carrière.”

De Duitser keerde in januari terug nadat hij de tweede helft van vorig jaar had gemist met gescheurde ligamenten in zijn rechterenkel, een blessure die hij opliep tijdens zijn halve finale op Roland Garros met Rafael Nadal. Zverev kende een moeilijk seizoensbegin, maar is de jongste maanden weer goed op dreef.

Zverev krijgt in de kwartfinale titelverdediger Carlos Alcaraz tegenover zich, die eerder op de dag Matteo Arnaldi in twee sets versloeg. Zverev leidt hun onderlinge duels met 3-2 en won beide eerdere ontmoetingen op hardcourt in 2021. Alcaraz won hun meest recente ontmoeting in mei, in Madrid was dat.