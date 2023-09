Het treinverkeer in Luik is sinds 6 uur dinsdag verstoord.

Een passagierstrein tussen Welkenraedt en Oostende viel volgens een woordvoerster van spoornetbeheerder Infrabel in panne aan de ingang van het station Luik-Guillemins. Twee van de negen sporen in het station zijn geblokkeerd. Een tiental treinen werd al geschrapt. Het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren.