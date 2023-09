Brand uitgebroken in woonzorgcentrum in Roeselare, hulpdiensten massaal ter plaatse

In een woonzorgcentrum in Roeselare is dinsdagochtend brand uitgebroken. Van een zware brand lijkt echter geen sprake te zijn.

De brandweer werd dinsdagochtend omstreeks 7.30 uur opgeroepen voor een brand in het woonzorgcentrum Westerlinde, in de Westlaan in Roeselare. De brand ontstond in een droogkast, en leidde tot serieuze rookontwikkeling. Bewoners die vlakbij de ruimte in kwestie verbleven, werden geëvacueerd. Van een grote vuurhaard lijkt echter geen sprake.

Het medisch interventieplan werd afgekondigd, de hulpdiensten zijn momenteel massaal ter plaatse. De getroffen ruimtes worden geventileerd.

© bfr