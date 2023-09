14-jarige gestorven na eten van ’s werelds pikantste tortillachip

Harris Wolobah uit Worcester nam vrijdag deel aan de zogeheten ‘One Chip Challenge’, een uitdaging die dezer dagen viraal gaat op sociale media. Daarbij eten deelnemers de ‘pikantste tortillachip ter wereld’ op, en wachten vervolgens zo lang mogelijk om te drinken.

De chip, gemaakt door het Amerikaanse Paqui, wordt verkocht in een verpakking die lijkt op een doodskist, en bevat een waarschuwing dat de inhoud enkel voor volwassenen bedoeld is, weggehouden moet worden van kinderen, en niet gegeten mag worden door mensen die gevoelig zijn voor pikant eten of met allergieën. Wie na het eten van de chip misselijk wordt, flauwvalt, of moeite heeft met ademen, wordt aangeraden medische hulp in te roepen.

Volgens Lois Walobah, de moeder van de 14-jarige, werd ze vrijdag gebeld door de schoolverpleegster, die haar vertelde dat haar zoon de chip had gekregen van een klasgenoot. De jongen had vervolgens buikpijn gekregen, en was flauwgevallen tijdens een basketbaltraining. De jongen werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar werd zijn overlijden vastgesteld.

“Dergelijke chips kunnen moeilijkheden met ademen veroorzaken, door irritatie van de slokdarm”, zegt dokter Lauren Rice van het Tufts Medical Center in Boston bij Amerikaanse media. Volgens Lois Wolobah bestaat er dan ook geen twijfel over dat haar zoon overleed als gevolg van het eten van de tortillachip. De politie van Worcester heeft een onderzoek geopend naar de dood van de jongen, maar kan zijn doodsoorzaak – in afwachting van een autopsie – nog niet bevestigen.